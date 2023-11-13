Березуцкий покинул Россию и переехал жить в Европу

Бывший защитник московского ЦСКА и сборной России Василий Березуцкий в интервью на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна рассказал о том, что больше не живет в России.

«Нахожусь здесь восемь месяцев. Почему Марбелья? Нравится. Я в Барселону сначала поехал, потом в Марбелью. Почему не остался в Барселоне? Марбелья лучше. Погодой, по крайней мере, зимой, едой, плюс еще атмосферой. Достаточно много людей из России, с кем можно пообщаться. Дети ходят в школу в Марбелье. В ближайшие годы собираюсь жить в Испании. Просто жить здесь буду. Мне очень нравится Испания», — сказал Березуцкий.

Василий Березуцкий начинал свою профессиональную карьеру в «Торпедо-ЗИЛ». С 2002 по 2018 год он защищал цвета ЦСКА. Вместе с командой он шесть раз становился чемпионом России, семь раз выигрывал Кубок страны и один раз — Кубок УЕФА.

С 2003 по 2016 год он выступал за сборную России. На чемпионате Европы 2008 года он в составе национальной команды выиграл бронзовые медали.

После окончания профессиональной карьеры он работал тренером в голландском «Витессе», ЦСКА и «Краснодаре».

Ранее работавший на Украине тренер высказался о возвращении в Россию.