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РФС исключил из заявки сборной России трех игроков перед матчем с Кубой

Литвинов, Зиньковский и Уткин не сыграют в матче с Кубой

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Михаил Шапаев/РИА Новости

Руслан Литвинов, Антон Зиньковский (оба — «Спартак», Москва) и Даниил Уткин («Ростов», Ростов-на-Дону) отправятся в свои клубы и не сыграют в матче сборной России с Кубой. Об этом сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).

«Из-за хронического перегрузочного состояния тренерским и медицинским штабами сборной России и по просьбе медицинского штаба «Спартака», во избежание ухудшения состояния, принято решение направить Литвинова и Зиньковского в расположение клуба для полноценного восстановления и подготовки к матчам за клуб. Что касается Уткина, то у игрока «Ростова» ОРВИ. Даниил таким образом не сможет помочь сборной России в матче с Кубой», — сказано в сообщении.

Сборные России и Кубы сыграют друг с другом в Волгограде 20 ноября. Начало встречи в 19:30 по московскому времени.

Это будет уже пятый товарищеский матч национальной команды в 2023 году.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С весны 2022 года российские клубы и сборная проводят только товарищеские матчи.

Ранее сборную России назвали «игрушкой в руках Карпина».

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