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Роднина сравнила Гран-при России по фигурному катанию с первенством ЖЭКа

Роднина о Гран-при России по фигурному катанию: я не смотрю первенство ЖЭКа

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РИА Новости

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина заявила, что не смотрит Гран-при России по фигурному катанию, передает «Спорт-Экспресс».

«Я не смотрю первенство ЖЭКа. Мне, участнице десяти чемпионатов мира и трех Олимпиад, смотреть Гран-при, где только россияне, нет интереса. Можно было бы еще смотреть по работе, но я за это не отвечаю», — сказала Роднина.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям из-за политической ситуации. Так, Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. Организация должна была рассмотреть вопрос о допуске России и Белоруссии на заседании совета, который состоялся 6–8 октября в Лозанне, но не стала этого делать.

Ранее сообщалось, что российские фигуристы не вернутся на международные старты.

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