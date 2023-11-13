Глава UFC Уайт отреагировал на победу Аспиналла в бою c Павловичем

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил, что Том Аспиналл выглядел блестяще в победном поединке против Сергея Павловича, передает «Чемпионат».

«Аспиналл принял этот бой на коротком уведомлении. Он выглядел блестяще выглядел против Павловича. Теперь у него есть много денег, чтобы некоторое время передохнуть. А там посмотрим, что будет дальше», — сказал Уайт.

Поединок был завершен уже в самом начале первого раунда. Аспиналл отправил Павловича в нокаут спустя минуту после начала боя. Аспиналл одержал 14-ю победу при трех поражениях в карьере. Для Павловича этот проигрыш стал вторым, всего в ММА он провел 20 поединков.

И Павлович, и Аспиналл выбраны в качестве участников боя за временный титул чемпиона UFC в тяжелом весе на коротком уведомлении. На счету каждого из соперников по шесть побед и одному поражению в Абсолютном бойцовском чемпионате, при этом россиянин после первого фиаско одержал шесть побед кряду.

Ранее Павлович сделал первое заявление после нокаута за минуту.