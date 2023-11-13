Экс-футболист «Спартака» Глушаков не исключил, что зимой поедет на сборы с командой РПЛ

Экс-полузащитник московского «Спартака» и сборной России Денис Глушаков не исключил того, что зимой может поехать на сборы с командой Российской премьер-лиги (РПЛ), передает ТАСС.

«Конечно, я еще хочу играть. Возможно, зимой поеду на сборы с командой РПЛ, посмотрим», — сказал Глушаков.

Глушаков выступал за московский «Спартак» с 2013 по 2019 год. В сезоне-2016/17 он стал победителем Российской премьер-лиги (РПЛ). После ухода из московской команды подписал контракт с грозненским «Ахматом», а в июле 2020-го покинул клуб и перешел в подмосковные «Химки», в составе которых отыграл полтора сезона.

20 сентября 2023 года костромской «Спартак», выступающий во Второй лиге, объявил о подписании Глушакова. Сам Глушаков положительно высказался о переходе в команду из Костромы.

«Говорил, что, может быть, вернусь в «Спартак», но в итоге вернулся, только не в московский? В «Спартак» вернулся! Мне ромбик костромского «Спартака» нравится больше, чем у московского», — сказал Глушаков.

Ранее Глушаков стал игроком медиафутбольного клуба.