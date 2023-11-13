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Месси признан лучшим игроком «Интер Майами»

Нападающий Месси стал лучшим игроком «Интер Майами» в сезоне-2022/23

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Major League Soccer via USA TODAY Sports/Reuters

Аргентинский нападающий Лионель Месси был признан лучшим игроком американского «Интер Майами» по итогам сезона-2022/23. Об этом сообщает пресс-служба команды из США.

Нападающий перебрался в «Интер Майами» летом 2023 года после двух лет выступлений за французский «ПСЖ» на правах свободного агента и в скором времени получил капитанскую повязку. 20 августа аргентинец завоевал первый трофей в Америке — Кубок Лиги. После 14 игр за «Интер Майами» на счету Месси 11 забитых мячей и пять результативных передач.

По итогам сезона регулярного чемпионата МЛС «Интер Майами» не сумел отобраться в плей-офф турнира.

30 октября аргентинский нападающий в восьмой раз в своей карьере стал обладателем «Золотого мяча». Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины в декабре 2022 года.

Месси в своей карьере также выступал за «Барселону» и вместе с этим клубом выиграл десять титулов чемпиона Испании, четыре Лиги чемпионов УЕФА, семь Кубков Испании, восемь Суперкубков Испании, три Суперкубка Европы и три чемпионата мира среди клубов. В составе «ПСЖ» он дважды становился чемпионом Франции.

Ранее Зидан раскрыл, в чем заключается магия Месси.

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