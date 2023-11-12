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«Спартак» обыграл «Ростов» в матче РПЛ

«Спартак» со счетом 2:1 обыграл «Ростов» в матче РПЛ

Московский «Спартак» в рамках Российской премьер-лиги (РПЛ) на своем поле обыграл «Ростов».

Встреча завершилась со счетом 2:1.

На четвертой минуте матча счет открыл футболист красно-белых Михаил Игнатов. Еще через девять минут Квинси Промес удвоил преимущество хозяев. За десять минут до финального свистка Максим Осипенко отыграл один мяч, реализовав 11-метровый.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает шестое место, набрав 24 очка. «Ростов» идет на 11 строчке, имея в активе 17 баллов.

Лидирует в чемпионате «Краснодар», набрав 32 очка, второе место занимает петербургский «Зенит», имея в активе 30 баллов, на третьей строчке располагается столичное «Динамо», набрав 25 очков.

В следующем туре подопечные Гильермо Абаскаля сыграют с калининградской «Балтикой». Встреча состоится 25 ноября.

«Ростов» на своем поле примет нижегородский «Пари НН». Игра состоится 26 ноября.

Ранее Абаскаль заявил, что Александр Соболев не играет с «Ростовом» из-за погоды.

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