«Спартак» обыграл «Ростов» в матче РПЛ

Московский «Спартак» в рамках Российской премьер-лиги (РПЛ) на своем поле обыграл «Ростов».
Встреча завершилась со счетом 2:1.
На четвертой минуте матча счет открыл футболист красно-белых Михаил Игнатов. Еще через девять минут Квинси Промес удвоил преимущество хозяев. За десять минут до финального свистка Максим Осипенко отыграл один мяч, реализовав 11-метровый.
«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.
В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает шестое место, набрав 24 очка. «Ростов» идет на 11 строчке, имея в активе 17 баллов.
Лидирует в чемпионате «Краснодар», набрав 32 очка, второе место занимает петербургский «Зенит», имея в активе 30 баллов, на третьей строчке располагается столичное «Динамо», набрав 25 очков.
В следующем туре подопечные Гильермо Абаскаля сыграют с калининградской «Балтикой». Встреча состоится 25 ноября.
«Ростов» на своем поле примет нижегородский «Пари НН». Игра состоится 26 ноября.
Ранее Абаскаль заявил, что Александр Соболев не играет с «Ростовом» из-за погоды.