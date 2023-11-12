Провал Валиевой на Гран-при России отказались считать сенсацией

Чемпионка России по фигурному катанию среди юниоров — 2008, тренер Катарина Гербольдт в комментарии «Газете.Ru» заявила, что причину неудачного выступления фигуристки Камилы Валиевой на этапе Гран-при России в Казани знает только сама спортсменка, а также ее тренерский штаб.

«Я не думаю, что это сенсация, но и не то, чего следовало, так сказать, ожидать. Так сложились определенные обстоятельства, она не справилась. Из-за чего — можно говорить долго, но причину знают она и ее тренерский штаб. По крайней мере, они догадываются, что могло так повредить», — заявила Гербольдт.

Валиева не смогла попасть в тройку сильнейших, набрав 213,59 балла. Победительницей стала Софья Муравьева, которая набрала по сумме двух прокатов 228,81 балла. Второе место заняла Алина Горбачева (219,02), замкнула тройку сильнейших Дарья Садкова (214,54).

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию соревнований.

Вокруг Валиевой разгорелся скандал на Олимпийских играх в Пекине, когда после победы в командных соревнованиях было объявлено, что в ее допинг-пробе обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. Несмотря на это, ей разрешили выступить в личном первенстве, где она заняла четвертое место.

Дело Валиевой рассматривает CAS. Слушания состоялись в сентябре, но суд отложил рассмотрение дела до ноября для подготовки дополнительных документов. Итоговое решение будет вынесено в январе 2024 года. В случае, если Валиева будет признана виновной в нарушении антидопинговых правил, сборная России может лишиться командного олимпийского золота. Из-за открытого допингового дела награды до сих пор не вручены.

Ранее сообщалось, что команда Валиевой подаст протест на судейство на этапе Гран-при в Казани.