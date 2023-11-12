Назван главный минус «Спартака»

Бывший футболист петербургского «Зенита» Андрей Аршавин заявил, что московскому «Спартаку» не хватает стабильности, передает «Матч ТВ».

«Если бы у «Спартака» была стабильность, он мог бы претендовать на самые высокие места. То они показывают хороший футбол, то могут провалиться. В этом минус и слабость нынешнего «Спартака», — сказал Аршавин.

В 15-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) подопечные Гильермо Абаскаля сыграют на своем поле против «Ростова». Встреча состоится 12 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 19.30 по московскому времени.

На данный момент «Спартак» с 21 очком находится на седьмом месте в турнирной таблице национального первенства, «Ростов» с 17 баллами расположился на 11-й строчке. Возглавляет таблицу «Краснодар». В активе «быков» 32 балла. «Зенит» идет на втором месте (30), замыкают тройку сильнейших самарские «Крылья Советов» (25).

Ранее тренер Сергей Балахнин не увидел фаворита в матче «Спартака» и «Ростова».