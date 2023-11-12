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Навка призвала ехать на Олимпиаду, но не предавать родину

Чемпионка ОИ-2006 Навка призвала атлетов стремиться к участию в Играх в Париже

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Надежда Стрелец/YouTube

Олимпийская чемпионка 2006 года по фигурному катанию Татьяна Навка в интервью Sport24 заявила, что российские спортсмены при наличии малейших шансов для участия в ОИ-2024 в Париже должны постараться их использовать.

По ее словам, при этом важно не переходить определенные красные линии.

«Нужно ехать на Олимпийские игры, даже с учетом тех условий, которые представляют отсутствие национальной символики. Важно не предавать свою родину. Если будут выдвигаться условия, подразумевающие публичный или письменный отказ от страны, то на такое надо реагировать соответствующе», — заявила Навка.

12 октября 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) объявил об отстранении Олимпийского комитета России (ОКР) до дальнейшего уведомления после включения в состав российской организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. При этом в МОК отметили, что оставляют за собой право принять решение по допуску российских атлетов до Олимпийских игр — 2024 в Париже в необходимое время.

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин пожал руку американскому военному.

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