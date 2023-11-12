Овечкин прервал безголевую серию в НХЛ

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин открыл счет в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нью-Йорк Айлендерс».

Овечкин отличился на 10-й минуте первого периода, его ассистентом выступил другой российский нападающий «столичных» Евгений Кузнецов. Овечкин прервал безголевую серию, которая насчитывала шесть матчей.

В матче «Вашингтона» и «Айлендерс» идет первый период.

До поединка с «Айлендерс» Овечкин в 12 матчах сезона отметился двумя заброшенными шайбами и семью результативными передачами. Теперь за всю карьеру в НХЛ российский форвард забросил 825 шайбы. Отставание от Уэйна Гретцки составляет 69 шайб. На третьем месте расположился Горди Хоу, который за свою карьеру в НХЛ отличился 801 раз.

11 ноября «Вашингтон Кэпиталз» переиграл в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси Дэвилз» со счетом 4:2. В этой встрече дублем отметился российский нападающий Евгений Кузнецов. Ассистентом в первой заброшенной шайбе стал Овечкин.

Ранее Овечкину предсказали выход из кризиса.