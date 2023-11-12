В США заявили о странных следах на шее Овечкина

Североамериканский журналист Russian Machine Never Breaks Иан Оланд на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter) написал о следах, которые появились на шее у российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина перед матчем регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джекетс».

«Алекс Овечкин, судя по всему, недавно прошел процедуру баночной терапии. У него большие красные круглые рубцы внизу шеи», — написал журналист.

Поединок «Вашингтона» и «Коламбуса» состоялся 8 октября и завершился поражением «столичных» со счетом 2:4.

Овечкин в 12 матчах сезона отметился двумя заброшенными шайбами и семью результативными передачами. За всю карьеру в НХЛ российский форвард забросил 824 шайбы. Отставание от Уэйна Гретцки составляет 70 шайб. На третьем месте расположился Горди Хоу, который за свою карьеру в НХЛ отличился 801 раз.

11 ноября «Вашингтон Кэпиталз» переиграл в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси Дэвилз» со счетом 4:2. В этой встрече дублем отметился российский нападающий Евгений Кузнецов. Ассистентом в первой заброшенной шайбе стал Овечкин.

Ранее Овечкину предсказали выход из кризиса.