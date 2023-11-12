Тренер заявил, что «Спартаку» уже некуда падать ниже

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин заявил, что не может назвать фаворита в матче ростовчан с московским «Спартаком», а также назвал столичный клуб очень хорошей командой. Его слова приводит издание Vprognoze.ru.

«От «Спартака» побеждать требуют и руководство, и болельщики. Да и сами игроки устали от критики и выйдут на поле с повышенной мотивацией. Это и опасно для ростовчан. Ниже падать москвичам уже некуда. Загнанный в угол зверь всегда опасен. А «Спартак» – это не зверь, а очень хорошая мощная команда», — заявил Балахнин.

Матч между «Спартаком» и «Ростовом» состоится в воскресенье, 12 ноября, в рамках 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) и начнется в 19:30 по московскому времени. Соперников рассудит арбитр Кирилл Левников.

На данный момент «Спартак» с 21 очком находится на седьмом месте в турнирной таблице национального первенства, «Ростов» с 17 баллами расположился на 11-й строчке. Возглавяет таблицу «Краснодар», уже сыгравший в 15-м туре. В активе «быков» 32 балла.

Ранее Дмитрий Булыкин рассказал, при каких условиях «Спартак» зимой уволит Гильермо Абаскаля.