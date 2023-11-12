Названа главная ошибка Семака в матче «Зенита» и «Краснодара»

Экс-полузащитник «Зенита» и «Краснодара» Максим Деменко подвел итоги матча 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между своими бывшими командами и рассказал, как должен был действовать главный тренер петербургского клуба Сергей Семак. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Мне кажется, Семаку надо было раньше после перерыва вносить коррективы в игру. Но он выжидал момент. Как только гости забили, мы увидели перестройку. «Зенит» стал играть в свой футбол. Тут надо сказать браво [Андрею] Мостовому и [Вильсону] Изидору, которые с первых своих минут на поле перевернули игру», — заявил Деменко.

Игра «Зенит» — «Краснодар» завершилась со счетом 1:1. Счет в матче открыл Эдуард Сперцян, поразивший головой ворота Михаила Кержакова на 63-й минуте матча. Хозяева отыгрались на 71-й минуте усилиями Матео Кассьерры, который отличился с передачи Вильмара Барриоса.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию события. После этой игрой в активе краснодарцев стало 32 очка в турнирной таблице РПЛ, у «Зенита» 30 баллов и вторая позиция в лиге.

Ранее в «Краснодаре» заявили, что шансов против «Зенита» почти не было.