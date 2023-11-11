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Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Краснодара»

Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Краснодара» на матч 15-го тура РПЛ

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Алексей Даничев/РИА Новости

Опубликованы стартовые составы «Зенита» и «Краснодара» на центральный матч 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Зенит»: Кержаков, Дуглас Сантос, Родригао, Алип, Эракович, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Мантуан, Сергеев, Кассьерра.

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Алонсо, Тормена, Черников, Сперцян, Кривцов, Батчи, Кордоба, Олусегун.

Матч «Зенит» — «Краснодар» состоится в субботу, 11 ноября, в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию события. Перед этой игрой в активе краснодарцев 31 очко в турнирной таблице РПЛ, у «Зенита» 29 баллов и вторая позиция в лиге.

В матче 14-го тура РПЛ «Краснодар» на своем поле оказался сильнее самарских «Крыльев Советов». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу черно-зеленых. «Зенит» в прошлом туре в Калининграде переиграл «Балтику» со счетом 2:0.

Ранее «Локомотив» в меньшинстве обыграл «Ахмат».

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