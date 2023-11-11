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Валиева заявила, что скучает по дому

Фигуристка Валиева заявила, что соскучилась по Казани

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Максим Богодвид/РИА Новости

Чемпионка Европы 2022 года по фигурному катанию Камила Валиева после проката в короткой программе на третьем этапе Гран-при России заявила, что соскучилась по Казани. Ее слова приводит «Газета.Ru».

«Соскучилась, конечно, по Казани, первый Гран-при тут — это приятно. Столько поддержки, криков с трибун. Мне предлагали поехать в Красноярск, но я физически не была готова там выступать, на две недели раньше соревнования. Надо было больше подготовиться.

Взаимодействие с судьями у бортика? Не страшно, идея пришла в голову тренерам, Этери Георгиевне Тутберидзе и Даниилу Марковичу Глейхенгаузу. Планы? Как можно больше нарабатывать прыжки, больше хороших прокатов», — заявила Валиева.

Скандал вокруг Валиевой разгорелся на Олимпийских играх в Пекине, когда после победы в командных соревнованиях было объявлено, что в ее допинг-пробе обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. Несмотря на это, ей разрешили выступить в личном первенстве, где она заняла четвертое место.

Дело Валиевой рассматривает CAS. Слушания состоялись в сентябре, но суд отложил рассмотрение дела до ноября для подготовки дополнительных документов. Итоговое решение будет вынесено в январе 2024 года. В случае, если Валиева будет признана виновной в нарушении антидопинговых правил, сборная России может лишиться командного олимпийского золота. Из-за открытого допингового дела награды до сих пор не вручены.

Ранее Камила Валиева отказалась ответить на вопрос журналиста.

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