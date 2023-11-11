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Фигуристка Валиева отказалась ответить на вопрос журналиста

Валиева отказалась ответить на вопрос журналиста о психологическом давлении

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Максим Богодвид/РИА Новости

Чемпионка Европы 2022 года по фигурному катанию Камила Валиева отказалась отвечать на вопрос журналиста о психологическом давлении после проката в короткой программе на третьем этапе Гран-при России. Ее слова приводит «Газета.Ru».

«Публика невероятная, приятна, очень благодарна за поддержку. Рада, что наконец начала соревновательный сезон. Подготовка шла как обычно. Сложности остались позади, старалась восстановиться, как возможно.

Психологическое давление? Давайте следующий вопрос», — заявила Валиева.

Скандал вокруг Валиевой разгорелся на Олимпийских играх в Пекине, когда после победы в командных соревнованиях было объявлено, что в ее допинг-пробе обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. Несмотря на это, ей разрешили выступить в личном первенстве, где она заняла четвертое место.

Дело Валиевой рассматривает CAS. Слушания состоялись в сентябре, но суд отложил рассмотрение дела до ноября для подготовки дополнительных документов. Итоговое решение будет вынесено в январе 2024 года. В случае, если Валиева будет признана виновной в нарушении антидопинговых правил, сборная России может лишиться командного олимпийского золота. Из-за открытого допингового дела награды до сих пор не вручены.

Ранее адвокатов Камилы Валиевой обвинили в затяжке слушания в CAS.

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