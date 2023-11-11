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Глава UFC Уайт анонсировал возвращение Макгрегора в октагон

Глава UFC Уайт заявил, что Макгрегор может провести бой летом 2024 года

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Global Look Press

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт в интервью на YouTube-канале Adam раскрыл сроки возвращения в октагон ирландского бойца Конора Макгрегора.

«Я вчера разговаривал с ним. У Конора все отлично, он полностью готов к возвращению. Правда, ему придется пройти шестимесячный период тестирования на допинг. Думаю, он подерется летом следующего года. Это вполне реалистично», — сказал Уайт.

Последним боем 34-летнего Макгрегора стал поединок с американцем Дастином Порье на турнире UFC 264. Встреча была завершена уже в первом раунде, а по ее итогам ирландец получил перелом ноги.

В конце октября 2022 года сообщалось, что Макгрегор сможет вернуться в октагон не ранее, чем через шесть месяцев. Спортсмен должен пройти шестимесячное тестирование на допинг, а также предоставить два отрицательных теста, чтобы ему разрешили выступать.

Макгрегор является бывшим чемпионом UFC в легком и полулегком весе.

Ранее боец UFC Мадсен рассказал, можно ли считать Махачева лучшим из лучших.

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