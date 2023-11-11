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Булыкин рассказал, при каких условиях «Спартак» зимой уволит Абаскаля

Булыкин: «Спартак» задумается об отставке Абаскаля, если не будет в тройке

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Stupnikov Alexander/Global Look Press

Знаменитый российский футболист Дмитрий Булыкин, выступавший за сборную страны, за московские «Локомотив» и «Динамо», а также за различные зарубежные клубы, включая немецкий «Байер» и «Аякс» из Нидерландов, а ныне являющийся политиком, прокомментировал для «Газеты.Ru» ситуацию в столичном «Спартаке», не исключив отставки Гильермо Абаскаля во время зимней паузы.

«Первые две команды оторвались, неплохо начав, а «Спартак» плохо начал этот сезон: явно не та игра, которой ожидали, и не тот результат. Если «Спартак» не будет в тройке перед зимней паузой, то там будут думать о том, на кого сменить Абаскаля», — уверен Булыкин.

«Спартак» в данный момент располагается на шестой строчке в чемпионате Российской премьер-лиги, набрав 22 очка после 14 проведенных матчей и отставая на девять баллов от лидирующего в турнире «Краснодара» и на семь от действующего чемпиона «Зенита» из Санкт-Петербурга. При этом в ближайшем туре «Зенит» и «Краснодар» сыграют друг с другом, а «Спартак» примет на своем поле «Ростов» Валерия Карпина.

Ранее Нигматуллин выразил мнение, что тренер «Спартака» Абаскаль уйдет из клуба зимой.

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