«Питтсбург» выведет из обращения номер экс-игрока «Авангарда»

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» выведет из обращения 68-й номер, под которым за команду выступал чех Яромир Ягр, сообщает официальный сайт лиги.

19 февраля 2024 года состоится церемонии поднятия свитера Ягра под своды «Пи-пи-джи Пэйнтс Арена». Мероприятие пройдет перед матчем «пингвинов» против »Лос-Анджелес Кингз».

Ягр играл за «Питтсбург» с 1990 по 2001 год. Затем он перебрался в «Вашингтон», откуда перешел в «Рейнджерс».

Ягр выступал за омский «Авангард» с 2004 по 2005 год, а также с 2008 по 2011 год. После этого чех вернулся в НХЛ. Там он стал четвертым в истории лиги бомбардиром. Его опережают Горди Хоу, Уэйн Гретцки и российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин.

Ягр является чемпионом Олимпийских игр 1998 года, а также двукратным чемпионом мира в составе сборной Чехии.

Сейчас Ягр продолжает свою профессиональную карьеру на родине, играя за хоккейный клуб «Рытиржи Кладно» из сильнейшей лиги страны.

Ранее Ягр рассказал о влиянии России на его карьеру в НХЛ.