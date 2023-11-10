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Футболисты сборной Израиля попали под ракетный обстрел ХАМАС

Игроки сборной Израиля попали под ракетный обстрел ХАМАС

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eli_dasa2/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Футболисты национальной сборной Израиля по футболу были вынуждены в канаве пережидать ракетный обстрел со стороны ХАМАС. Соответствующее фото в своих социальных сетях разместил защитник столичного «Динамо» Эли Даса, который был вызван в расположение сборной Израиля.

Игроки направлялись в аэропорт Тель-Авива для того, чтобы вылететь на игры отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года в Германии. По дороге к терминалу была объявлена воздушная тревога, из-за чего персонал сборной покинул транспортное средство и направился в укрытие.

По предварительным данным, никто из футболистов сборной Израиля не пострадал.

В рамках квалификации Евро-2024 сборная Израиля проведет четыре игры — против Косово, Швейцарии, Румынии и Андорры. После шести туров израильская сборная занимает третье место в своей отборочной группе, набрав 11 очков. С активом в 16 баллов после восьми туров лидирует сборная Румынии, следом за ней в турнирной таблице расположилась национальная команда Швейцарии (15 очков после семи матчей).

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