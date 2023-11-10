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Форвард «Зенита» признался, что пьет по праздникам

Форвард «Зенита» Сергеев признался, что не прочь выпить по праздникам

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Михаил Киреев/РИА «Новости»

Нападающий петербургского «Зенита» и сборной России Иван Сергеев в интервью Youtube-проекту «СБГ ШОУ» заявил, что в исключительных случаях позволяет себе употребление алкогольных напитков.

«Как отношусь к алкоголю? Могу с родителями на праздниках. На Новый год у меня традиция — каждый раз праздновать его с родителями в Череповце. Всегда! Три года назад купили дачу там, справляем. Для меня Новый год — семейный праздник», — заявил Сергеев.

Иван Сергеев в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) провел на поле 12 матчей. На его счету пять забитых мячей и две результативные передачи.

В 15-м туре РПЛ пройдет матч «Зенит» — «Краснодар». Он состоится в субботу, 11 ноября, в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию события. Перед этой игрой в активе краснодарцев 31 очко в турнирной таблице РПЛ, у «Зенита» 29 баллов и вторая позиция в лиге.

Ранее стало известно, что экс-голкипер «Спартака» Руслан Нигматуллин не считает Игоря Акинфеева лучшим вратарем России.

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