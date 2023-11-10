Пике высказался о расставании с Шакирой

Бывший защитник сборной Испании и каталонской «Барселоны» Жерар Пике высказался о расставании с певицей Шакирой, передает RAC1.

«Единственный способ выбраться из всего этого — игнорировать это. Я не хочу и не буду об этом говорить. Люди даже не знают и десяти процентов того, что произошло», — сказал Пике.

Шакира и Пике начали встречаться в 2010 году. Спустя два года у них родился первенец Милан, а еще через два года на свет появился их второй сын Саша. Летом 2022 года певица ушла от футболиста из-за его измен.

Через полгода Шакира выпустила песню, в которой «прошлась» по своему бывшему мужу и его новой девушке в своей песне «Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol 53».

45-летняя певица записала трек о «мести» на испанском языке, в котором есть отсылки к новым отношениям футболиста. Девушка живет со своими сыновьями в Майами.

Пике почти сразу же после разрыва перестал скрывать роман с Кларой Чиа. Она младше его на 12 лет.

Ранее Пике упал в яму на глазах тысяч зрителей.