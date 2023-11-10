Шотландский боец UFC заявил, что люди не любят стиль россиян

Шотландский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Пол Крейг согласился с тем, что россиянин Ислам Махачев является лучшим бойцом в мире вне зависимости от весовых категорий, передает Sport24 со ссылкой на интервью Джеймсу Линчу.

«Махачев — лучший боец в мире? Я действительно так считаю. Я знаю, что многие люди не любят стиль россиян, потому что он очень доминирующий. Но это работает», — сказал Крейг.

21 октября Махачев в главном поединке вечера на турнире UFC 294 в Абу-Даби одержал досрочную победу над Алексом Волкановски. Россиянин в первом раунде одолел своего соперника нокаутом и второй раз защитил свой титул. Несмотря на эту победу, Махачев не возглавил рейтинг, а лишь поднялся с третьего на второе место, уступая только Джону Джонсону. В обновленном рейтинге UFC россиянин занял первое место. Третьим остался австралиец Волкановски.

Россиянин заработал за победу на турнире UFC 294 около $2 млн. Теперь на его счету 25 побед в 26 поединках.

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