Российский хоккеист потерял лидерство в гонке бомбардиров НХЛ

Российский нападающий «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров опустился на вторую строчку в списке лучших бомбардиров текущего сезона регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В ночь на 10 ноября «Тампа» на своей площадке уступила «Чикаго Бэкхоукс» со счетом 3:5, Кучеров забросил шайбу. В текущем сезоне российский хоккеист принял участие в 14 матчах своей команды, набрав 23 очка — на его счету 11 заброшенных шайб и 12 результативных передач. Он забросил шайбу в четвертом подряд матче.

Выше Кучерова располагается шведский нападающий «Ванкувер Кэнакс» Элиас Петтерссон, который в матче регулярного чемпионата против «Оттавы Сенаторз» (5:2) отдал результативный пас и забросил шайбу. Теперь на его счету 24 балла — семь шайб и 17 передач.

Замкнул тройку лучших бомбардиров еще один российский хоккеист — нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин. В матче против «Миннесоты Уайлд» (4:1) он набрал два очка, оформив гол и отдав результативный пас. На его счету 22 очка (8+14).

Ранее российскому хоккеисту предрекли звание лучшего бомбардира по итогам сезона НХЛ.