Ларионова назвали одним из самых перспективных тренеров

Знаменитый отечественный тренер Федор Канарейкин прокомментировал для «Газеты.Ru» успешный старт сезона Континентальной хоккейной лиги в исполнении нижегородского «Торпедо», отметив ключевой вклад его наставника Игоря Ларионова.

«Он сейчас один из перспективных тренеров. Игорь, скажем так, начал тренерскую карьеру недавно, и я желаю ему всяческих успехов. Отношусь к нему и его творчеству с большим уважением. В том, что он сейчас делает, поддерживаю его полностью и хочу, чтобы его интеллект, его ум влияли на развитие нашей лиги», — считает Канарейкин.

«Торпедо» под руководством Ларионова набрало 36 очков в 28 играх и занимает третье место в Западной конференции, уступая только московским «Динамо» и «Спартаку». 62-летний специалист проводит второй сезон на посту главного тренера команды из Нижнего Новгорода. В предыдущей кампании торпедовцы заняли пятое место на Западе, обыграли в первом раунде столичное «Динамо» (4-2 в серии) и уступили в полуфинале конференции санкт-петербургскому СКА (0-4). Для Ларионова это первый клуб в качестве главного тренера, до того он возглавлял молодежную сборную России.

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