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В «Зените» заявили о серьезном наказании для одного из бразильских игроков

Тренер «Зенита» Оливейра: мы серьезно наказали Вендела

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Ассистент главного тренера «Зенита» Сергея Семака Виллиам де Оливейра рассказал, что бразильский нападающий команды Вендел понес серьезное наказание за то, что пропустил предсезонный сбор команды и пытался форсировать свой трансфер из российского клуба. Слова тренера приводит «Спорт-Экспресс».

«Мы наказали его достаточно серьезно. Не думаю, что другие футболисты готовы заплатить такой же штраф. И, повторюсь, он здесь делает все, что делают другие, извинился перед командой и играет хорошо. Все дальнейшие действия зависят уже не от нас, а от самого Вендела», — заявил специалист.

25-летний Вендел пропустил всю предсезонную подготовку «Зенита» к сезону-2022/23. Без него сине-бело-голубые завоевали Суперкубок России, обыграв ЦСКА в серии пенальти. Вендел мог перейти в бразильский «Фламенго», однако российский клуб не устроило предложение, которое они получили.

Вендел выступает за «Зенит» с осени 2020 года. В прошлом сезоне бразилец сыграл за сине-бело-голубых 33 матча во всех турнирах, в которых забил девять мячей и сделал четыре результативные передачи.

Ранее Валерий Газзаев заявил о зависимости «Зенита» от бразильцев.

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