В «Зените» заявили о серьезном наказании для одного из бразильских игроков

Ассистент главного тренера «Зенита» Сергея Семака Виллиам де Оливейра рассказал, что бразильский нападающий команды Вендел понес серьезное наказание за то, что пропустил предсезонный сбор команды и пытался форсировать свой трансфер из российского клуба. Слова тренера приводит «Спорт-Экспресс».

«Мы наказали его достаточно серьезно. Не думаю, что другие футболисты готовы заплатить такой же штраф. И, повторюсь, он здесь делает все, что делают другие, извинился перед командой и играет хорошо. Все дальнейшие действия зависят уже не от нас, а от самого Вендела», — заявил специалист.

25-летний Вендел пропустил всю предсезонную подготовку «Зенита» к сезону-2022/23. Без него сине-бело-голубые завоевали Суперкубок России, обыграв ЦСКА в серии пенальти. Вендел мог перейти в бразильский «Фламенго», однако российский клуб не устроило предложение, которое они получили.

Вендел выступает за «Зенит» с осени 2020 года. В прошлом сезоне бразилец сыграл за сине-бело-голубых 33 матча во всех турнирах, в которых забил девять мячей и сделал четыре результативные передачи.

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