В США спрогнозировали количество голов Овечкина в НХЛ

Журналист ESPN Грег Вышински заявил, что в текущем сезоне регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросит менее 30 шайб.

«Прогноз: Алекс Овечкин забьет меньше 30 голов. Звезда «Вашингтон Кэпиталз» начал сезон, уступая рекорду Уэйна Гретцки по голам в НХЛ на 72 гола. После 10 игр в этом сезоне он отстает от Великого на… 70 голов. Два гола Овечкина в его первых 10 матчах нетипичны, но не являются чем-то неслыханным за всю его звездную карьеру. Ему потребовалось 12 игр, чтобы забить свой третий гол в сезоне-2008/2009», — отметил Вышински.

В ночь на 9 ноября по московскому времени «Вашингтон» в домашнем матче проиграл «Флориде Пантерз». Встреча завершилась в овертайме со счетом 4:3. Овечкин в поединке не сумел набрать очков, таким образом, он не может сделать результативное действие на протяжении трех матчей. Этот поединок также стал пятым, в котором нападающий не сумел оформить гол.

В нынешнем сезоне НХЛ Овечкин принял участие в 11 матчах, в которых записал на свой счет два гола и шесть результативных передач.

За всю карьеру в НХЛ российский форвард забросил 824 шайбы. Отставание от рекордсмена Уэйна Гретцки составляет 70 шайб. На третьем месте расположился Горди Хоу, который за свою карьеру в НХЛ отличился 801 раз.

Ранее хоккейный тренер предсказал, что будет дальше с формой Овечкина.