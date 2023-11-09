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Игрок КХЛ призвал лишить «Спартак» пространства

Форвард «Нефтехимика» Брюквин призвал лишить «Спартак» пространства

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Форвард нижнекамского «Нефтехимика» Владимир Брюквин, выступающего в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), заявил о том, что его команда могла бы добиться успеха в предстоящем матче регулярного чемпионата против столичного «Спартака», если бы не дала оппонентам много пространства. Его слова приводит Legalbet.

«Нам надо жестче с ними играть и постараться лишить пространства, времени подумать. С ними надо плотнее играть, где-то в тело идти жестче. Тогда можно закрыть их», — заявил Брюквин перед игрой.

Матч «Нефтехимик» — «Спартак» завершился уверенной победой московского клуба со счетом 4:1. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Николай Голдобин, Александр Пашин, Ансель Галимов и Павел Порядин.

После этой победы команда под руководством Алексея Жамнова набрала 42 очка и поднялась на первую строчку в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.

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