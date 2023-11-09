Хоккейный тренер предсказал, что будет дальше с формой Овечкина

Знаменитый отечественный тренер Федор Канарейкин прокомментировал для «Газеты.Ru» неудачное начало сезона для капитана клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, заявив, что тот обязательно сможет набрать ход в снайперской гонке по ходу чемпионата.

«Здесь, наверное, все вкупе имеет значение. Такой старт, не заладившийся. Команда на спаде, перестройка идет, усиление требуется. Тот же Бэкстрем дал паузу в хоккейной карьере. Поэтому пока все идет в начале чемпионата натужно. Но это период, который надо пережить. Безусловно, Александр вернется в снайперскую форму. И партнеры есть, с которыми он проводит уже много лет, и которые поддерживают его. Имею в виду Кузнецова и других. Они знают, как общаться с ним и играть с Овечкиным на льду, поддерживают его. Все вернется на круги своя. Концовка – всегда вещь тяжелая. Остается совсем немного до рекорда. Это нелегкий путь, который Александр преодолеет», — считает Канарейкин.

Овечкин набрал на старте регулярного чемпионата НХЛ 8 (2+6) очков в 11 встречах при показателе полезности -1. При этом он не набирает очки уже на протяжении трех встреч, а не забивает в пяти играх кряду.

Ранее Овечкин рассказал, как «Вашингтону» преодолеть спад.