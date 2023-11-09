Чемпион мира объяснил, почему глава МОК Бах много раз менял отношение к России

Глава Республики Калмыкия, председатель Высшего наблюдательного совета Федерации кикбоксинга России (ФКР) Бату Хасиков высказался о переменчивой позиции президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха по отношению к России. В интервью «Газете.Ru» Хасиков выразил мнение, что чиновник на самом деле поддерживает Россию, но вынужден действовать иначе из-за внешнего давления.

«Что-то мне подсказывает, что в глубине души Томас Бах — за Россию и считает несправедливыми действия в нашем отношении. Но, видимо, кто-то на него очень сильно влияет, и поэтому мы видим, что он так «перекрашивается», — полагает Хасиков.

Перед Олимпиадой в Сочи Бах, незадолго до Игр избранный на пост главы МОК, заявлял, что эти Игры будут лучшими в истории. После их проведения он назвал Олимпиаду «волшебной». Когда вокруг российского спорта разразился допинговый скандал, исполком МОК под председательством Баха принял компромиссное решение об участии россиян в Играх-2016, за что подвергся критике со стороны мировых СМИ, которые обвиняли его в тесных дружеских связях с президентом РФ Владимиром Путиным.

В 2022 году на фоне начала СВО на Украине Бах рекомендовал международным федерациям отстранить российских спортсменов от международных соревнований. 25 января 2023 года МОК объявил, что рассматривает возможность допустить к международным соревнованиям в нейтральном статусе российских атлетов, которые не выражали поддержку проведению СВО.

23 марта Бах выступил с очередным заявлением по участию россиян в Олимпийских играх — 2024. Он считает, что им надо предоставить такую возможность, и призвал не обращаться с атлетами из России как с носителями коллективной вины.

28 марта состоялся исполком МОК, на котором, как ожидалось, будет обсуждаться участие россиян и белорусов в ОИ-2024. Однако Бах на пресс-конференции по итогам исполкома заявил, что этот вопрос даже не поднимался, а все санкции против российского спорта остаются в силе.

12 октября МОК объявил об отстранении ОКР до дальнейшего уведомления после включения в состав российской организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. При этом в МОК отметили, что оставляют за собой право принять решение по допуску российских атлетов до Олимпийских игр — 2024 в Париже в необходимое время.

Ранее Хасиков заявил, что МОК себя дискредитирует.