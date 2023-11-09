Чемпион мира заявил, что МОК себя дискредитирует

Глава Республики Калмыкия, председатель Высшего наблюдательного совета Федерации кикбоксинга России (ФКР), многократный чемпион мира и Европы Бату Хасиков раскритиковал Международный олимпийский комитет (МОК), заявив, что организация дискредитирует себя, ограничивая в правах российских спортсменов. В интервью «Газете.Ru» он заявил о необходимости создания альтернативы Олимпиаде.

«Такая идея уже есть — проведение Всемирных игр дружбы. Я считаю, что, конечно, альтернативные Игры нужны. МОК сам себя дискредитирует, потому что он подвержен грязной политике. Авторитет многих стран, которые давно являются членами МОК, становится более зыбким. Поэтому если мы сейчас объединимся с другими странами — с любыми, которые примут наше предложение — и создадим альтернативу, из этой истории может получиться что-то масштабное. И очень важно, чтобы кикбоксинг вошел в программу таких Игр — и для ФКР, и для спортсменов, и для тренеров. Мы приложим к этому максимум усилий», — пообещал Хасиков.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям из-за ситуации на Украине.

12 октября 2023 года МОК объявил об отстранении Олимпийского комитета России (ОКР) до дальнейшего уведомления после включения в состав российской организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Также окончательного решения о допуске россиян на Игры 2024 года озвучено не было.

Ранее Хасиков назвал Валиеву символом величия российского спорта.