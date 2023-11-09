Лидер сборной России по футболу не сыграет против Кубы

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов по медицинским показаниям пропустит ноябрьский сбор национальной команды. Об этом сообщил врач команды Игорь Калюжный клубной пресс-службе.

«После игры против «Спартака» у Дмитрия Баринова появились незначительные мышечные проблемы. По итогам проведенного совместно со штабом национальной сборной России медицинского обследования было принято решение о нецелесообразности участия Дмитрия в ближайшем сборе национальной команды», — сказал Калюжный.

13 ноября сборная России начнет свой сбор в Новогорске.

20 ноября в Волгограде подопечные Валерия Карпина встретятся со сборной Кубы в товарищеском матче. Начало встречи в 19:30 по московскому времени.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С весны 2022 года российские клубы и сборная проводят только товарищеские матчи.

Ранее российского игрока «Зенита» назвали лучшим нападающим страны.