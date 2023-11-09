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Анчелотти превзошел рекорд Фергюсона в Лиге чемпионов

Тренер «Реала» Анчелотти побил рекорд Фергюсона по числу побед в Лиге чемпионов

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Reuters/Scott Heppell

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти установил рекорд по количеству побед в Лиге чемпионов в качестве тренера.

8 ноября «Реал» в рамках матча группового этапа Лиги чемпионов переиграл «Брагу» со счетом 3:0. Голами отметились Диас, Винисиус и Родригес. В самом начале встречи игрок «Браги» не реализовал пенальти. После четырех матчей «Реал» единолично возглавляет свою группу, не потерпев ни одного поражения.

Победа над «Брагой» стала для Анчелотти 116-й в карьере в рамках Лиги чемпионов. Таким образом он покорил рекорд бывшего наставника «Манчестер Юнайтед» Алекса Фергюсона.

Анчелотти возглавил «Реал» в 2021 году. За это время он привел команду к победе в чемпионате Испании в сезоне 2021/22, а также к победе в Кубке страны и в Лиге чемпионов.

Специалист ранее уже возглавлял испанский клуб с 2013 по 2015 год. Тогда ему также покорились Кубок Испании и Лига чемпионов.

В текущем сезоне «Реал» после 12 матчей чемпионата Испании, набрав 29 очков, идет на втором месте. Лидирует «Жирона» (31 очко).

Ранее клуб Захаряна назвал позором поведение фанатов соперника в матче ЛЧ.

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