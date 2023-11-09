Сборную России по футболу назвали топ-командой мирового уровня

Вице-капитан сборной Кубы Йосель Пьедра высоко оценил мастерство игроков сборной России по футболу. Его слова передает «Чемпионат».

«О сборной России в последнее время я мало что слышал и смог посмотреть только ее недавние матчи. Но я знаю, что это топ-команда мирового уровня, которая всегда выступала на всех международных турнирах, чемпионатах мира. Для меня и для многих моих товарищей большая честь сыграть на высоком уровне товарищеский матч с такой хорошей сборной, как российская», — сказал Пьедра.

Сборные России и Кубы сыграют друг с другом в Волгограде 20 ноября. Начало встречи в 19:30 по московскому времени.

Это будет уже пятый товарищеский матч национальной команды в 2023 году.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С весны 2022 года российские клубы и сборная проводят только товарищеские матчи.

Ранее сообщалось, что лидер сборной России по футболу не сыграет против Кубы.