Российского игрока «Зенита» считают лучшим нападающим страны

Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, считает, что сейчас Александр Соболев не является лучшим нападающим России. Об этом он заявил «Рейтингу букмекеров».

«Лично для меня Соболев — лучший российский нападающий, он может делать на поле все. Но нужно признать, что сейчас Саша не в форме. На данный момент лучший российский нападающий — это Иван Сергеев, его нужно отметить, он забивает важные голы. Но я надеюсь, что Соболев вернется на свой прежний уровень», — сказал Камоцци.

В текущем сезоне Соболев принял участие в 11 матчах «Спартака» в Российской премьер-лиге (РПЛ), отметившись двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами. Прошлую игру против «Локомотива» он пропустил по решению тренера.

Иван Сергеев в текущем сезоне РПЛ провел на поле 12 матчей. На его счету пять забитых мячей и две результативные передачи.

Соболев и Сергеев, а также нападающий ЦСКА Федор Чалов были вызваны в состав сборной России на ноябрьский сбор.

Ранее экс-член РФС нашел несостыковку в словах Карпина об отъезде россиян в Европу.