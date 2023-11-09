Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Российского игрока «Зенита» считают лучшим нападающим страны

Камоцци считает Сергеева из «Зенита» лучшим нападающим России

close
100%
Александр Гальперин/РИА Новости

Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, считает, что сейчас Александр Соболев не является лучшим нападающим России. Об этом он заявил «Рейтингу букмекеров».

«Лично для меня Соболев — лучший российский нападающий, он может делать на поле все. Но нужно признать, что сейчас Саша не в форме. На данный момент лучший российский нападающий — это Иван Сергеев, его нужно отметить, он забивает важные голы. Но я надеюсь, что Соболев вернется на свой прежний уровень», — сказал Камоцци.

В текущем сезоне Соболев принял участие в 11 матчах «Спартака» в Российской премьер-лиге (РПЛ), отметившись двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами. Прошлую игру против «Локомотива» он пропустил по решению тренера.

Иван Сергеев в текущем сезоне РПЛ провел на поле 12 матчей. На его счету пять забитых мячей и две результативные передачи.

Соболев и Сергеев, а также нападающий ЦСКА Федор Чалов были вызваны в состав сборной России на ноябрьский сбор.

Ранее экс-член РФС нашел несостыковку в словах Карпина об отъезде россиян в Европу.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий