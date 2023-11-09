Клуб Захаряна назвал позором поведение фанатов соперника

«Реал Сосьедад» в своих социальных сетях назвал позорным поведение болельщиков португальской «Бенфики» после очного матча на групповом этапе Лиги чемпионов.

«Позор болельщикам «Бенфики», — сказано в сообщении.

В середине второго тайма матча группового этапа Лиги чемпионов на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне болельщики португальской «Бенфики» бросили файер с трибуны. Главный арбитр встречи попросил капитана гостевой команды повлиять на своих фанатов. Николас Отаменди подошел к трибуне со своими болельщиками и что-то сказал им.

Матч продолжился и завершился победой испанской команды со счетом 3:1. Все три гола «Реал Сосьедад» забил в первом тайме. Отличились Микель Мерино, Микель Оярсабаль и Андер Барренечеа. Брайс Мендес не смог реализовать пенальти на 29-й минуте. Рафаэл Силва отыграл один мяч в начале второго тайма. Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян появился на поле на 77-й минуте встречи.

Благодаря этой победе «Реал Сосьедад» обеспечил себе выход в плей-офф турнира.

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