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Экс-игрок сборной России не верит в чемпионство «Спартака»

Экс-игрок Погребняк признался, что не верит в чемпионство «Спартака» в РПЛ

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Александр Вильф/РИА Новости

Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк, который в своей клубной карьере выступал за московский «Спартак», заявил, что не верит в то, что в нынешнем сезоне красно-белые сумеют побороться за золотые медали Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит Sport24.

«Не сможет — очень большой очковый отрыв. Не знаю, что происходит в команде. Есть, наверное, какие-то недопонимания у группы игроков. Побороться за чемпионство точно не смогут, в тройку, может быть, — да», — заявил Погребняк.

После 14 туров Российской премьер-лиги «Спартак», набрав 21 очко, делит шестое место с «Локомотивом». Отставание от лидера турнирной таблицы — «Краснодара» — составляет десять баллов. Следующий матч подопечные Гильермо Абаскаля проведут против «Ростова». Поединок состоится 12 ноября в Москве, стартовый свисток для футболистов прозвучит в 19:30 по московскому времени.

В прошлом сезоне чемпионата России красно-белые завоевали бронзовые медали, уступив только петербургскому «Зениту», который завоевал пятое чемпионство подряд, и столичному ЦСКА.

Ранее была названа главная ошибка Абаскаля.

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