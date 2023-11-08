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Хоккейный тренер рассказал, как относится к неудачам ЦСКА и СКА в КХЛ

Тренер Плющев: не считаю, что здорово, когда лучшие клубы теряют в мастерстве

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Знаменитый отечественный хоккейный тренер Владимир Плющев в комментарии для «Газеты.Ru» рассказал о том, как относится к тому, что за Кубок Гагарина из года в год борются одни и те же команды, в то время как в текущем сезоне гранды Западной конференции ЦСКА и СКА пока выглядят неубедительно.

«Вообще это дело вкуса. Я не могу рассматривать хоккей как болельщик той или иной команды. Я рассматриваю то, как те или иные команды прогрессируют или не прогрессируют. Если некоторые команды теряют в мастерстве, это еще не значит, что все здорово», — рассказал Плющев.

Действующий обладатель Кубка Гагарина московский ЦСКА занимает на данный момент пятое место в Западной конференции, набрав 30 очков за 27 матчей. Санкт-петербургский СКА и вовсе на данный момент расположился на восьмой позиции на Западе, имея в активе 26 баллов в 26 играх. Первое место занимает столичное «Динамо» с 42 очками за 28 встреч, а за ним расположен московский «Спартак» с 40 баллами в 28 играх. Лидеры Восточной конференции казанский «Ак Барс» и магнитогорский «Металлург» набрали по 38 очков.

Ранее Вячеслав Фетисов поздравил тренера «Спартака» Алексея Жамнова с победой над СКА.

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Хоккей. КХЛ
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