Российскому футболисту посоветовали не возвращаться в Россию

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская считает, что возвращение российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука не придаст ему позитивных моментов. Об этом она заявила РИА Новости.

«На месте Миранчука я бы ни за что не стала возвращаться в Россию. Даже учитывая не очень большую игровую практику в «Аталанте», это лучше, чем быть здесь. Возврат в Россию не придаст Алексею никаких позитивных моментов», — сказала Смородская.

Миранчук в сентябре 2020 года перебрался в итальянскую «Аталанту» из московского «Локомотива», подписав контракт на 4,5 года.

Россиянину не удалось закрепиться в основном составе команды, и летом 2022 года он на правах аренды перешел в «Торино». Полузащитник год провел в клубе из Турина, забив четыре гола в 29 играх, и в клубе захотели его сохранить. Новый сезон россиянин начал в «Аталанте». Миранчук провел за команду четыре матча во всех турнирах. Последний раз полузащитник появлялся на поле в игре против «Дженоа» 22 октября.

Ранее сообщалось, что Алексей Миранчук хочет остаться в Европе, несмотря на желание «Локомотива» вернуть игрока.