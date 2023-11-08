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Уткин назвал главную ошибку Абаскаля

Уткин заявил, что проблема Абаскаля связана с большим количеством идей

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Футбольный комментатор и блогер Василий Уткин в видео на своем YouTube-канале признался, что понял, в чем главная проблема наставника «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Я наконец-то понял, в чем главная проблема Абаскаля. Дело не в том, что его идеи понятны или непонятны. Дело в том, что их слишком много. «Спартак» заиграл в матче с «Локо» как раз тогда, когда у них удалили игрока. Из того нагромождения мыслей, которое Абаскаль, как всегда, вывалил на команду, остался тот самый минимум, которым можно играть и вдесятером. У «Спартака» получилась блистательная ничья», — сказал Уткин.

Абаскаль возглавил «Спартак» перед стартом сезона-2022/23. По ходу сезона он продлил контракт с командой с увеличением заработной платы. В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России.

После 14 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак», набрав 21 очко, делит шестое место с «Локомотивом». Следующая игра у подопечных Абаскаля против «Ростова».

Красно-белые в 14 матчах сезона проиграли пять игр. По количеству поражений «Спартак» занимает первое место среди топ-7 клубов РПЛ.

Ранее Денис Глушаков рассказал, что нужно сделать с Абаскалем.

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