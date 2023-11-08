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Жена Малкина выложила фото в черном белье

Жена хоккеиста Малкина Кастерова опубликовала новое фото в соцсетях

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anna_kasterova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Анна Кастерова, жена хоккеиста клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина, опубликовала новую фотографию в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

На снимке девушка позирует в черном белье и кожаной куртке.

В 2016 году Малкин и Кастерова сыграли свадьбу. В том же году у них родился сын Никита. Ради своего мужа Кастерова оставила карьеру ведущей и перебралась в США. Малкин выступает за «Пингвинз» с 2006 года, сезон-2012/13 он провел в «Металлурге».

Малкин и «Питтсбург» заключили новый контракт летом 2022 года. Согласно новому соглашению, за четыре сезона хоккеист заработает $24,4 млн ($6,1 млн за сезон). По прошлому восьмилетнему соглашению он зарабатывал $9,5 млн в год.

В текущем сезоне россиянин провел 11 матчей, в которых отметился семью заброшенными шайбами и шестью результативными передачами.

В минувшем сезоне Национальной хоккейной лиги Малкин провел за «Пингвинз» 81 матч, отметившись 27 заброшенными шайбами и 56 результативными передачами. Он стал вторым по результативности игроком своей команды. Лучшим стал Сидни Кросби, на счету которого 90 набранных очков (33+57).

Ранее девушка-боец UFC выложила фото в обтягивающем платье без белья.

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