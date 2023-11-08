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Назван тренер, который может все «починить» в «Спартаке»

Менеджер Первак заявил, что тренер Осинькин мог бы помочь «Спартаку»

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Юрий Первак в комментарии Legalbet рассказал, кто из отечественных специалистов мог бы принести пользу красно-белым на посту главного тренера.

«Я бы рассмотрел неожиданную для многих кандидатуру — Осинькина. Он работает с молодежью, все выстроит. Но тогда надо все полностью менять в системе «Спартака». На текущий момент нет второй команды, детско-юношеские и молодежные команды выступают плохо.

Есть академия, деньги, но не работает. У Игоря Осинькина хватает энергии, он в нормальном возрасте. Он может все починить», — заявил Первак.

Игорь Осинькин возглавляет самарские «Крылья Советов» с лета 2020 года. По его руководством команда выиграла золотые медали Первой лиги сезона-2020/2021, а также вышла в финал Кубка России (2021), в котором уступила московскому «Локомотиву» (1:3).

После 14 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Крылья» набрали 22 очка и занимают четвертое место в турнирной таблице. «Спартак» с 21 баллом расположился на седьмой строчке.

Ранее менеджер «ПСЖ» отказал «Спартаку».

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