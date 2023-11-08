В Сочи нашли тело 30-летнего российского футболиста

Футболист и тренер Алексей Лесин скончался в возрасте 30 лет. Об этом сообщает официальный сайт министерства спорта Чувашии.

Причины смерти спортсмена не уточняются. Церемония прощания состоится 12 ноября в городской ритуальной службе в Чебоксарах.

Алексей Лесин в разные годы выступал за футбольные команды «Крылья», «Химик-Август», «Чебоксары», LAVA и «Бомик».

Сергей Лесин, отец Алексея, сообщил, что его сын погиб 6 ноября. По словам мужчины, футболист поехал на Всероссийские соревнования в Сочи. Его нашли мертвым около моря. Идет следствие.

Позже Сергей Лесин в комментарии РИА Новости сообщил, что за несколько часов до смерти Алексей с командой отправился в адлерский бар, но его туда не пустили в шортах. Футболист покинул партнеров, решив перекусить в другом месте. После этого он планировал прогуляться вдоль моря.

Лесин-старший также рассказал, что при его сыне был рюкзак с вещами и документами, которые пока не нашли. Он добавил, что у Алексея не было проблем со здоровьем.

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