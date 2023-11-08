Боярский назвал футболиста, который занял место Дзюбы в «Зените»

Народный артист РСФСР и болельщик «Зенита» Михаил Боярский в комментарии Legalbet ответил на вопрос, кто из футболистов петербургского клуба ему нравится больше всего.

«Я болею за команду, но, конечно, Кассьерра молодец. Сейчас во многом лидирует Сергеев. Он занимает место Дзюбы. Сейчас Сергеев очень остр, может быть, это не так заметно всем, но если он добирается до мяча, то нужно ждать гола. Молодец, Сергеев, вдохновляет», — заявил артист.

В текущем сезоне 28-летний Сергеев сыграл за «Зенит» 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и тремя результативными передачами. На счету колумбийского форварда Матео Кассьерры 19 игр, 12 голов и пять передач.

После 14 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) петербургский клуб с 29 очками занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на два балла.

В ближайшем матче «Зенит» на своем поле сыграет с «Краснодаром» в рамках 15-го тура РПЛ. Встреча пройдет 11 ноября, начало в 19:30 по московскому времени.

Ранее матч «Краснодара» и «Зенита» назвали делом чести.