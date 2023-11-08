Малкин назвал несколько факторов, влияющих на спортивное долголетие

Российский нападающий клуба национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин, говоря о спортивном долголетии, рассказал, что старается следить за питанием и делать различные массажи, которые помогают ему восстанавливаться после матчей. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Мышцы болят после каждой игры, надо делать заминку, растягиваться. Вроде маленькие нюансы, но они очень важны. И, как я уже сказал, питание. Сейчас не только я — вся лига отказывается от десертов, кока-колы. Раньше приходишь на обед — всегда стоит кола, «фанта», вся эта газировка», — поделился Малкин.

В текущем сезоне россиянин провел 10 матчей, в которых отметился семью заброшенными шайбами и шестью результативными передачами. «Питтсбург» 8 ноября сыграет с »Анахайм Дакс». Матч начнется в 06:00 по московскому времени.

В минувшем сезоне Национальной хоккейной лиги Малкин провел за «Пингвинз» 81 матч, отметившись 27 заброшенными шайбами и 56 результативными передачами. Он стал вторым по результативности игроком своей команды. Лучшим стал Сидни Кросби, на счету которого 90 набранных очков (33+57).

Ранее Малкин раскрыл, что «Питтсбург» подарил ему за тысячную игру в составе клуба.