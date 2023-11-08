Абаскаля похвалили после ничьей «Спартака» и «Локомотива»

Бывший главный тренер «Спартака-2» и молодежной сборной России Евгений Бушманов похвалил главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля за то, какую тактику он выбрал в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Локомотивом», когда команда больше тайма играла в меньшинстве. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Тут надо отдать должное Абаскалю, который в перерыве на позицию правого защитника внезапно отрядил Мозеса. Это был риск, и он оправдался. А вот другая замена не сработала», — заявил Бушманов.

5 ноября «Спартак» сыграл вничью с «Локомотивом» со счетом 1:1. Красно-белые больше тайма играли в меньшинстве из-за удаления Хлусевича. В начале второго тайма «Спартак» открыл счет благодаря голу Антона Зиньковского. Через 10 минут Артем Дзюба сравнял счет.

После этой игры обе команды набрали по 21 баллу и сохранили за собой пятое и шестое место в турнирной таблице чемпионата России соответственно. В следующем туре «Спартак» дома примет «Ростов», а «Локомотив» на своем поле сыграет против грозненского «Ахмата».

Ранее стали известны лучшие игроки «Спартака» и «Локомотива» в дерби.