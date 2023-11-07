ФИФА отклонила иск «Барселоны», требовавшей с «Зенита» почти полмиллиона евро

Комитет по статусу игроков Международной федерации футбола (ФИФА) отклонил иск «Барселоны» к петербургскому «Зениту» по поводу выплаты бонуса, прописанного в условиях соглашения по трансферу бразильскому форварду Малкому. Об этом сообщил юрист по спортивному и административному праву Марсело Би Селларес. Он опубликовал соответствующий документ в соцсетях.

Испанский клуб требовал у «Зенита» выплатить €450 тысяч в качестве бонуса за выход в групповой этап Лиги чемпионов, но в сезоне-2022/23 сине-бело-голубые не участвовали в этом турнире из-за отстранения от еврокубков.

Малком перебрался из «Барселоны» в «Зенит» в 2019 году за 41,5 млн евро. За это время он успел четырежды стать чемпионом России, один раз выигрывал Кубок и три раза Суперкубок страны.

3 августа «Зенит» официально объявил об уходе Малкома в саудовский «Аль-Хиляль». Сумма сделки составила €60 млн, а все платежи должны быть выплачены до конца сезона-2023/24.

Ранее стало известно, что «Зенит» может сыграть зимой с бразильскими клубами.