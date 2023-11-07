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Украина заявилась на ЧМ по самбо, но до сих пор не приехала на турнир

Украина подала заявку на участие в ЧМ по самбо, но еще не прибыла в Ереван

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Nikolay Titov/Global Look Press

Сборная Украины подала в Международную федерацию самбо (FIAS) официальную заявку на участие в чемпионате мира по спортивному и боевому самбо, но пока не прибыла в Ереван, где пройдут соревнования. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сборная Украины подала заявку на участие в чемпионате мира 2023 года, который пройдет в Армении. Но на данный момент спортсмены команды пока не прилетели в Ереван», — сообщили агентству в FIAS.

Соревнования пройдут в столице Армении 10—12 ноября. Заявки на участие направили представители 65 стран. Сборная Украины в 2022 году не выступала на чемпионате Европы в Сербии (сентябрь) и на чемпионате мира в Киргизии (ноябрь) из-за участия в соревнованиях российских и белорусских самбистов.

Спортсмены из Франции, России, Белоруссии и команды беженцев выступят в нейтральном статусе.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

На заседании исполкома МОК 28 марта 2023 года было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий.

Ранее китайских биатлонистов попросили не выступать на соревнованиях в России.

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