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Тренер «Аль-Насра»: это не я решил исключить Роналду из состава, а его возможности

Роналду не сыграет с «Аль-Духайлем» в азиатской Лиге чемпионов

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Ahmed Yosri/Reuters

Главный тренер саудовского «Аль-Насра» Луиш Каштру заявил, что полузащитник команды Криштиану Роналду не сможет принять участие в матче против катарского «Аль-Духайля» в азиатской Лиге чемпионов. Его слова передает Goal.

«Криштиану Роналду не примет участия в игре с «Аль-Духайлем», потому что он устал из-за своих многочисленных матчей. Я знаю, что есть те, кто хочет его увидеть, но ему нужно отдохнуть. Он не готов, но у нас много звезд.

Это не я решил исключить легенду Криштиану Роналду из состава, а его возможности. Потому что он сыграл матч 48 часов назад, а до этого отыграл 120 минут», — сказал Каштру.

Команды сыграют 7 ноября. Начало матча в 21:00 по московскому времени.

В текущем сезоне Роналду сыграл в трех матчах азиатской Лиги чемпионов, отметившись тремя забитыми мячами и одной результативной передачей.

«Аль-Наср» после трех матчей с девятью очками единолично возглавляет свою группу, в которой помимо «Аль-Духайля» играют иранский «Персеполис» и узбекский «Истиклол».

2 января Роналду стал игроком «Аль-Насра», по контракту с которым он будет получать €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи. Этим переходом занимался его друг, а не Мендеш.

Ранее Роналду пошутил над украинским боксером Усиком.

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